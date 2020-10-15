Представители омбудсмена посетили раненого в результате обстрела Азербайджаном юношу

Утром 14 Октября, около 09:00, азербайджанские вооруженные силы беспилотным летательным аппаратом нанесли удары в направлении гражданского населенного пункта (община) Сотк недалеко от города Варденис Гегаркуникской области Армении.

В результате нанесенных беспилотным летательным аппаратом ударов был тяжело ранен житель города Варденис - 14-летний ребенок Н.А., который сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Защитника прав человека Армении, в момент обстрелов беспилотника на сельскохозяйственных полях, для сезонного сбора урожая картофеля, также находились другие гражданские лица, в том числе дети.

Эту информацию Защитнику прав человека Армении подтвердили глава местной администрации и местные жители, которые обратились к Защитнику прав человека. Позже информация была распространена в некоторых публикациях прессы.

В тот же день Защитник прав человека Армении направил в больницу Сурб Астжацамайр специальную рабочую группу сотрудников, в том числе врача с целью установления фактов.

Во время посещения были проведены частные беседы с пострадавшим ребенком, его отцом и медицинским персоналом. Кроме того, некоторые вопросы были обсуждены с руководителем местной общины.

Рабочая группа выявила, что ранним утром 14 Октября ребенок, его 16-летний родной брат Нор. А., а также его отец Е. А. поехали на семейное сельскохозяйственное поле для сбора сезонного урожая картофеля и вскоре после этого услышали шум беспилотника. По словам ребенка, в момент ударов беспилотника они начали бежать, и удар беспилотник попал именно в то место, где они стояли.

Этот факт особо подтверждает преступное намерение вооруженных сил Азербайджана нацеливать и незаконно лишать жизни мирных жителей.

Защитник прав человека Армении обращает особое внимание на то, что в Гегаркуникской области сейчас период активного сезонного урожая, жизненно важного для каждой семьи. В большинстве случаев урожай является главным источником семейного дохода. По этой причине жителям приходиться ехать на сельскохозяйственное поле за сезонным урожаем вместе с членами своих семей.

Необходимо отметить, что как передал раненый ребенок, он и его старший брат в настоящее время не имеют возможности посещать школу, поскольку все школы в городе Варденис и соседних районах закрыты из-за продолжающихся воздушных атак азербайджанских вооруженных сил.

По словам врачей Медицинского Центра Сурб Аствацамайр, состояние здоровья ребенка сейчас оценивается как тяжелое. В частности, у него правосторонний пневмоторакс, левосторонний проникающий гемопневмоторакс, тупая травма живота, субкапсулярная гематома селезенки и осколок в мягкой ткани справа.

У ребенка была кровопотеря.

Защитник прав человека, являясь независимым национальным правозащитным органом, а также органом, исполняющим мониторинг имплементации положений Конвенции ООН «О правах ребенка», решительно осуждает целенаправленные нападения вооруженных сил Азербайджана на гражданских лиц, в том числе детей, эти действия приводят к грубым нарушениям прав детей и абсолютному игнорированию фундаментальных требований международного права.

Международные правозащитные организации и особенно организации по защите прав детей должны предпринять срочные меры для надлежащей правовой оценки таких случаев, а также исключения их возникновения в будущем.

Неизбирательные нападения вооруженных сил Азербайджана, направленные против детей должны быть решительно осуждены международным сообществом.