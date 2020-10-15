Наши соперники: Грузии не удалось одержать победу над Северной Македонией

В квалификационном дивизионе “C” футбольной Лиги наций, куда входит и сборная Армении, прошли матчи четвертого тура. Как сообщает «Арменпресс», сборная Северной Македонии встретилась со сборной Грузии.

Грузинам на 75-й минуте удалось открыть счет, но, имея численное преимущество, не смогли его удержать. На 3-й добавленной минуте, сборная Северной Македонии с пенальти сравняла счет. Матч Грузия - Северная Македония завершился со счетом - 1:1.

В этом туре сборная Армении сыграла вничью со сборной Эстонией. Счет игры - 1:1.

В 5-м туре Лиги Наций 15-го ноября Армения сыграет с Грузией, а Северная Македония с Эстонией.