Вице-премьер Армении провел встречу в режиме видеоконференции с вице-президентом ВБ

В рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка вице-премьер Мгер Григорян провел встречу в режиме видеоконференции с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в начале видеовстречи вице-премьер Мгер Григорян проинформировал вице-президента ВБ о ситуации в зоне конфликта, сложившейся вследствие агрессии Азербайджана. Вице-премьер коснулся военных действий Азербайджана против мирного населения Арцаха, отметив, что с 27 сентября совершаются нападения на города и населенные пункты Арцаха, в том числе на столицу Степанакерт.

Мгер Григорян отметил также, что эта война не началась бы без полного участия и поддержки Турции, подчеркнув, что есть доказательства причастности Турции к переброске наемников и членов террористических группировок из Сирии в зону конфликта. Вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул важность признания независимости Арцаха и осуждения турецко-азербайджанской террористической агрессии со стороны международного сообщества.

Подчеркнув, что Всемирный банк был и остается одним из ключевых партнеров Армении, вице-премьер подчеркнул важность основных направлений партнерства ВБ со страной, в том числе повышения экономической конкурентоспособности и стимуляции экспорта, развития человеческого капитала и устойчивого управления окружающей средой и природными ресурсами.

Собеседники обсудили ход реализации совместных программ в различных областях и сферы дальнейшего сотрудничества.

Была затронута также ситуация с коронавирусом в стране. Вице-премьер представил осуществляемые правительством мероприятия по нейтрализации социально-экономических последствий коронавируса.