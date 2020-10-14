Вице-премьер Армении провел встречу в режиме видеоконференции с вице-президентом ВБ
В рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка вице-премьер Мгер Григорян провел встречу в режиме видеоконференции с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в начале видеовстречи вице-премьер Мгер Григорян проинформировал вице-президента ВБ о ситуации в зоне конфликта, сложившейся вследствие агрессии Азербайджана. Вице-премьер коснулся военных действий Азербайджана против мирного населения Арцаха, отметив, что с 27 сентября совершаются нападения на города и населенные пункты Арцаха, в том числе на столицу Степанакерт.
Мгер Григорян отметил также, что эта война не началась бы без полного участия и поддержки Турции, подчеркнув, что есть доказательства причастности Турции к переброске наемников и членов террористических группировок из Сирии в зону конфликта. Вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул важность признания независимости Арцаха и осуждения турецко-азербайджанской террористической агрессии со стороны международного сообщества.
Подчеркнув, что Всемирный банк был и остается одним из ключевых партнеров Армении, вице-премьер подчеркнул важность основных направлений партнерства ВБ со страной, в том числе повышения экономической конкурентоспособности и стимуляции экспорта, развития человеческого капитала и устойчивого управления окружающей средой и природными ресурсами.
Собеседники обсудили ход реализации совместных программ в различных областях и сферы дальнейшего сотрудничества.
Была затронута также ситуация с коронавирусом в стране. Вице-премьер представил осуществляемые правительством мероприятия по нейтрализации социально-экономических последствий коронавируса.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен