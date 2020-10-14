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Армения ожидает внимания мира на обстрел госпиталя со стороны ВС Азербайджана 

Армения ожидает внимания мира на обстрел госпиталя со стороны ВС Азербайджана 

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ожидает, что мир обратит внимание на случай обстрела азербайджанскими вооруженными силами госпиталя в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на пресс-конференции 14 октября.

«Сегодня было объявлено, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли госпиталь, и этому инциденту должно быть уделено большое внимание во всем мире, чтобы они увидели, как атакуются медицинские учреждения. Хотя для нас это не удивительно, если они обстреливают церковь, то и больницу и госпиталь будут однозначно обстреливать», - сказал Ованнисян.


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