Армения ожидает внимания мира на обстрел госпиталя со стороны ВС Азербайджана
22:21, 14 Октябрь, 2020
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ожидает, что мир обратит внимание на случай обстрела азербайджанскими вооруженными силами госпиталя в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на пресс-конференции 14 октября.
«Сегодня было объявлено, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли госпиталь, и этому инциденту должно быть уделено большое внимание во всем мире, чтобы они увидели, как атакуются медицинские учреждения. Хотя для нас это не удивительно, если они обстреливают церковь, то и больницу и госпиталь будут однозначно обстреливать», - сказал Ованнисян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен