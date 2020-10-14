Армения ожидает внимания мира на обстрел госпиталя со стороны ВС Азербайджана 

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ожидает, что мир обратит внимание на случай обстрела азербайджанскими вооруженными силами госпиталя в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал на пресс-конференции 14 октября.

«Сегодня было объявлено, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли госпиталь, и этому инциденту должно быть уделено большое внимание во всем мире, чтобы они увидели, как атакуются медицинские учреждения. Хотя для нас это не удивительно, если они обстреливают церковь, то и больницу и госпиталь будут однозначно обстреливать», - сказал Ованнисян.