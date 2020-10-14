Правительство одобрило ратификацию конвенции ООН о борьбе с наемниками

Правительство Армении одобрило инициативу о законопроекте Республики Армения о ратификации «Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников». Как сообщает Арменпресс, решение размещено на официальном сайте правительства.

Отмечается, что в соответствии с обязательствами, предусмотренными международным договором, правительство должно обратиться в Конституционный суд Республики Армения для определения ее соответствия Конституции Республики Армения.

В случае принятия соответствующего решения КС, законопроект будет представлен в парламент.