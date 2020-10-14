Правительство одобрило ратификацию конвенции ООН о борьбе с наемниками
20:40, 14 Октябрь, 2020
Правительство Армении одобрило инициативу о законопроекте Республики Армения о ратификации «Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников». Как сообщает Арменпресс, решение размещено на официальном сайте правительства.
Отмечается, что в соответствии с обязательствами, предусмотренными международным договором, правительство должно обратиться в Конституционный суд Республики Армения для определения ее соответствия Конституции Республики Армения.
В случае принятия соответствующего решения КС, законопроект будет представлен в парламент.
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