Нас принудили к самообороне как единственному средству защиты нашей жизни: Гарегин Второй

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй обратился с призывом в связи с турецко-азербайджанской агрессией против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в послании Его Святейшества говорится:

«Дорогой верующий народ, мы приносим вам Божественное благословение из Первопрестольного Святого Эчмиадзина и нашу патриаршую любовь и молитвы. Это решающие дни для нашей Родины. Мы боремся не на жизнь, а на смерть за свободную и независимую жизнь нашего народа в Арцахе. Игнорируя соглашение о прекращении огня, Азербайджан продолжает военные действия против Республики Арцах, обстреливая также мирные населенные пункты и мирное население, наши памятники и святыни, церковь Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. Атаке подверглись и приграничные населенные пункты Республики Армения.

Эти действия Азербайджана демонстрирует его антиармянскую политику по провалу переговоров, изгнанию арцахцев с их Родины и уничтожению. Нет и не может быть никаких гарантий безопасности Арцаха в составе Азербайджана. Война - это не выбор нашего народа. Нас заставили защищать себя как единственное средство защиты нашей жизни, нашей свободы и нашего достоинства от насилия и грубой силы.

Мы обращаемся ко всем государствам, которые ценят человеческую жизнь, мир и справедливость, в частности странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, предпринять более решительные шаги для предотвращения зверств и геноцида, совершаемых Азербайджаном с прямым участием наемников-террористов, заставить прекратить войну и добиться урегулирования путем переговоров. Безопасная жизнь народа Арцаха, установление прочного мира в Арцахе жизненно необходимы и являются императивом для предотвращения разрушений и гуманитарной катастрофы в регионе.

Мы призываем наш народ, живущий на Родине и во всем мире: возлюбленные, как никогда ранее, Родина нуждается в полной самоотдаче каждого из нас, в объединении всех армян, в победоносной решимости защищать Арцах, установить справедливость для нашего народа в этой священной для нас борьбе за выживание. Будем едины и непоколебимы, продолжим поддерживать Арцах, продолжим усилия, направленные на международное признание Республики Арцах, чтобы вдохновленные духом наших героических предков славной победой восстановить мир на Родине, обеспечить безопасную и созидательную жизнь нашей Родины - Армении и Арцаха.

Дорогие воины и офицеры славной Армянской армии, с особой признательностью и с благодарным сердцем приносим вам патриаршее благословение. Каждый день в тяжелых боях вы совершаете подвиги, защищая нашу Родину и право нашего народа на свободную жизнь. Каждая нация должна гордиться такими преданными и достойными сынами, как вы. Вы - гордость нашего народа, гарант существования нашей государственности, свободной Армении, свободного Арцаха, наших справедливых устремлений. В этой борьбе вы потеряли соратников, павших смертью героя и унаследовавших вечный венец мученичества.

В свете памяти наших современных мучеников, пусть ваш завет будет твердым, чтобы сохранить непоколебимым победный дух патриотизма и защитить Родину. Следуя примеру вашей самоотверженности и служения, весь наш народ поднялся во всем мире, подняв свой голос за победу прав Арцаха.

Мы верим, что «Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром» (Псалом 28:11). И с этой победоносной верой просим Всевышнего хранить и охранять вас, дорогие солдаты, офицеры, ополченцы, добровольцы, посвятить вас своим заботливым вооружением, укрепить силу вашей руки, установить прочный мир на нашей Родине, в жизни нашего народа. Мы молимся за вас. Бог вам в помощь, Бог в помощь Армении и Арцаху, нашей родной стране, нашему народу. Аминь».