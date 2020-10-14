Замглавы МИД РФ не исключил двусторонние очные контакты России и США по Нагорному Карабаху

Россия допускает очные контакты с США по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Контакты с США по Нагорному Карабаху будут продолжены. Вполне допускаю очные контакты в зависимости от ситуации в регионе. До выборов в том числе", - сказал он.

Рябков отметил, что в комментарии Госдепа по Нагорному Карабаху опущено какое-либо упоминание России, ее роли в достижении договоренности между сторонами конфликта. "Мы для себя это отметили как факт, но это не помешает диалогу с американцами по содержательной стороне этой проблемы", - указал высокопоставленный дипломат.

9-10 октября в Москве по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. По итогам более чем десятичасовых консультаций, Баку и Еревану удалось договориться о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако Азербайджан продолжает не выполнять договоренности.