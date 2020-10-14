Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", - сказал Путин в среду в ходе совещания с членами правительства.

"Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра имени Чумакова РАН", - добавил он.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства сообщила в среду, что пострегистрационные клинические испытания этой вакцины от коронавируса пройдут в различных регионах России на 40 тысячах добровольцев, в том числе на 150 – старше 60 лет. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования этой вакцины пройдут на 30 тыс. добровольцах и должны начаться в ноябре.