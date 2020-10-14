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МО Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию о гибели Национального героя Санамяна

МО Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию о гибели Национального героя Санамяна

Министерство обороны Республики Армения опровергает азербайджанскую дезинформацию о гибели Национального героя Республики Армения Рубена Санамяна, публикуя разоблачающее эту ложь видео.

«Азербайджанская пропагандистская машина с раннего утра распространяет сведения о том, что якобы погиб национальный герой Республики Армения Рубен Санамян.

Это известие вызвало самый искренний восторг в вооруженных силах противника. Азербайджанские СМИ с ликованием распространяют его, представляя как доказательство своих побед.

Недавно «Зинуж Медиа» на одном из самых сложных направлений фронта побеседовала с капитаном Санамяном, который жив-здоров и, как всегда, блестяще выполняет поставленные перед ним боевые задачи.

Капитан Санамян пожаловался, что “мы отрываем его от работы”», - как сообщает Арменпресс, отметила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.


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