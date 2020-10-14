МО Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию о гибели Национального героя Санамяна
Министерство обороны Республики Армения опровергает азербайджанскую дезинформацию о гибели Национального героя Республики Армения Рубена Санамяна, публикуя разоблачающее эту ложь видео.
«Азербайджанская пропагандистская машина с раннего утра распространяет сведения о том, что якобы погиб национальный герой Республики Армения Рубен Санамян.
Это известие вызвало самый искренний восторг в вооруженных силах противника. Азербайджанские СМИ с ликованием распространяют его, представляя как доказательство своих побед.
Недавно «Зинуж Медиа» на одном из самых сложных направлений фронта побеседовала с капитаном Санамяном, который жив-здоров и, как всегда, блестяще выполняет поставленные перед ним боевые задачи.
Капитан Санамян пожаловался, что “мы отрываем его от работы”», - как сообщает Арменпресс, отметила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен