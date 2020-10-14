Азиатские индексы - 14-10-20

ТОКИО, 14 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 23626.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.32% и составил 1643.90 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.56% и составил 3340.78 пункта, а HANG SENG вырос на 0.07% и составил 24667.09 пункта.