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Азиатские индексы - 14-10-20

Азиатские индексы - 14-10-20

ТОКИО, 14 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 23626.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.32% и составил 1643.90 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.56% и составил 3340.78 пункта, а HANG SENG вырос на 0.07% и составил 24667.09 пункта.


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