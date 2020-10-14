Объемы производства вакцины от коронавируса в России могут выйти на 1,5 миллиона доз в декабре, 3-3,5 миллиона в январе и затем увеличиться кратно - до 15 миллионов в месяц весной следующего года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона - январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года", - заявил Министр. Он уточнил, что речь идет про вакцину "Спутник V" НИЦ Гамалеи и РФПИ.

При этом Мантуров отметил, что сегодня самая главная задача фармкомпаний, большое количество которых уже подключилось к работе над вакциной - это масштабировать объем производства с 50-килограммовых реакторов на тысячные. "Когда мы получим подтверждения качества и стабильности вакцины на реакторах большого размера, то можно будет с уверенностью говорить о количестве ежемесячного производства. Сегодня мы только можем давать ориентировочные объемы", - уточнил Мантуров.