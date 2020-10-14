ЕСПЧ требует от Баку немедленно предоставить информацию об армянских военнопленных

Группа юристов представила заявление в Европейский суд от имени членов семей двух пленных армянских военнослужащих Арега Саркисяна и Нарека Амирджаняна. Как передает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Он, в частности, отметил:

«Рано утром 27 сентября во время широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, двое военнослужащих ВС Армении Арег Саркисян и Нарек Амирджанян были взяты в плен.

Группа юристов 11 октября текущего года от имени членов семей двух пленных военнослужащих подала заявление в Европейский суд. Она потребовала у суда обязать Азербайджан: в соответствии с достигнутым 10 октября текущего года соглашением о перемирии, в рамках международного обычного гуманитарного права, обмене военнопленными и эвакуации тел погибших под эгидой МККК вернуть военнопленных властям Армении; до возвращения последних предпринять все меры для защиты их жизни и обеспечения физической и психологической неприкосновенности; обеспечить им надлежащую медицинскую помощь.

Только что нам сообщили о том, что суд зарегистрировал дело 12 октября 2020 года и уведомил об этом правительство Азербайджана.

Суд постановил потребовать от правительства Азербайджана предоставить следующую информацию:

условия, в которых в настоящее время содержатся двое плененных военнослужащих; информацию о медицинских обследованиях и состоянии их здоровья; информацию о возможности обмена упомянутых военнослужащих, обусловленной положениями соглашения о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Российской Федерации.

Для ответа правительству Азербайджана дан срок до 22.10.2020 г.».