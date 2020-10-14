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Лавров оценил переговоры с США по стратегической стабильности

Лавров оценил переговоры с США по стратегической стабильности

США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, Москва это будет учитывать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"США не включили в наши разговоры тему милитаризации космоса, хотя официально космос в их доктринах, как и киберпространство включены в арену боевых действий. И, конечно, мы это не можем не учитывать", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.

По его словам, американцы не хотят учитывать тот факт, что они "поставили крест на своем присоединении к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и многое другое".


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