Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Председателем правительства России Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщили в среду в оперштабе.

Рейсы Москва - Белград, а также Москва - Кайо-Коко и Москва - Санта-Клара будут осуществляться по два раза в неделю. В Японию с 1 ноября будет летать три рейса: два Москва - Токио и один Владивосток - Токио, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности", - отмечают в штабе.

Оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией также принято решение увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. "Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение. Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", - отмечается в сообщении.