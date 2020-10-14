Вучич: Сербия никогда не будет вступать ни в НАТО, ни в другие военные блоки
15:39, 14 Октябрь, 2020
Сербия будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду президент республики Александар Вучич в открытом интервью в формате онлайн первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета", - сказал он.
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