Киргизия не будет пересматривать соглашение о российской авиабазе в Канте

Новый премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не намерен пересматривать соглашение о российской авиабазе в киргизском городе Канте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет. Этот вопрос не стоит, мы не будем пересматривать", - заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о российской авиабазе в Канте.

В среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьером страны.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.