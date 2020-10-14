Мы будем сражаться до конца: обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцаха,

Гордые армяне диаспоры,

Уже 18 дней продолжается развязанная Турцией и Азербайджаном против Арцаха террористическая война. Прежде чем перейти к ситуации на поле боя, я считаю необходимым подчеркнуть, что сегодня для нас очень важно понять военно-политическую ситуацию, но для этого мы должны сначала понять причины и условия этой войны.

В переговорном процессе по карабахскому вопросу Азербайджан шаг за шагом дошел до того пункта, когда фактически поставил перед армянским народом, перед народом Карабаха требование отказа от своих прав.



Суть этого требования заключалась в следующем: немедленно передать 5 из 7 территорий Азербайджану, представить конкретный график передачи оставшихся 2 территорий и констатировать, что Нагорный Карабах должен быть частью Азербайджана в каком угодно статусе. При этом, уточнение статуса Нагорного Карабаха не должно иметь никаких причинно-следственных связей с процессом передачи территорий. Т.е. передача территорий должна была происходить не взамен статуса, а взамен мира, в противном случае Азербайджан угрожал решить вопрос путем войны.

Наше правительство, получившее эту переговорную базу в наследство, или точнее, в качестве переговорной вехи, фактически отказалось от обсуждения этого вопроса в такой форме, потому что это было неприемлемо.

В этих условиях, когда мы пытались четко констатировать, что урегулирование вопроса без определения статуса Арцаха невозможно, Азербайджан отклонял любое серьезное обсуждение по вопросу статуса, фактически заявив, что единственный статус, который может иметь Арцах, - это нечто автономное в составе Азербайджана, и, фактически, закладывались основы для структуры, чтобы Карабах был полностью освобожден от армян.

В то же время он развивал военную риторику и антиармянскую пропаганду.

За последние два с половиной года мы провели реформы и модернизацию нашей армии, пытаясь создать реальные предпосылки для постулата, что “карабахский вопрос не имеет военного решения”.

Произошедшие в июле 2020 года победные бои Тавуша доказали неожиданный для многих факт: азербайджанская армия не в силах решить карабахский вопрос военным путем. Констатация этого факта имела шоковый эффект не только для Азербайджана, но и многих других стран и, в первую очередь, для Турции.

Сразу после июльских боев начались беспрецедентные по своим масштабам турецко-азербайджанские военные учения, большое количество турецких войск и военной техники было переброшено в Азербайджан. В ходе учений они снова убедились, что азербайджанская армия не способна решать конкретные задачи в ближайшее время, и Турция решила, что отныне она должна заниматься решением карабахской проблемы.

Произошло нечто беспрецедентное - Турция открыто и публично стала угрожать Армении, параллельно перебрасывая из Сирии большое количество террористов и наемников в зону карабахского конфликта, понимая, что одних сил азербайджанской армии для решения проблемы недостаточно.

В этой ситуации мы пытались реализовать механизмы стратегического сдерживания с простым расчетом, что если Турция достигнет своих целей на Южном Кавказе, это неизбежно приведет к цепной реакции событий и, как следствие, региональные и внерегиональные страны, которые неизбежно станут объектом военной дестабилизации, должны предпринять стратегические меры пресечения.

Однако на этом этапе было зафиксировано странное обстоятельство. Ряд стран, обладающих стратегическим механизмом сдерживания, должным образом не оценили угрозу, продолжая рассматривать проблему в контексте карабахского конфликта и, по сути, думая, что формула “территории взамен на мир” может спасти ситуацию.

Это, конечно, неприемлемо для нас, и очень похоже на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда европейские державы уступили Чехословакию Германии якобы ради мира. И вы все знаете, что произошло потом. И сейчас вопрос в том, допустит ли мир формирование нового Гитлера - на этот раз в Малой Азии.

Война против Арцаха началась для нас не неожиданно. Мы знали и ждали, в какое время и откуда враг нападет.

Армия обороны Арцаха с первых секунд ведет действительно героический бой. Альянс Турция-Азербайджан-террористы-наемники предпринял сильнейшее нападение на Арцах: танки, бронетехника, ракеты, артиллерия, военная авиация, вертолеты, БПЛА, огромное количество живой силы, в том числе несколько тысяч спецназовцев из Турции и, по некоторым данным, Пакистана. а также наемники и террористы из Сирии.

В течение первой недели враг не достиг ни стратегических, ни территориальных успехов, и это происходило в условиях, когда у него не было ограничений по снабжению и живой силе, а Арцах и Армения, по сути, действовали в условиях блокады. За это время противник потерял огромное количество военной техники, понес много потерь в живой силе, но некоторые из этих жертв были наемными террористами, и в Азербайджане не очень тяжело переживали за эти потери.

В то время как каждая капля нашей крови приносит нам тяжелую боль, не говоря уже об огромном количестве жертв, которые у нас уже есть на данный момент. Принятое в Москве в прошлую пятницу заявление и наше участие в этом процессе были направлены на предотвращение дальнейших жертв. Предусматривалось прекращение огня в гуманитарных соображениях, полный обмен заключенными и задержанными, а также телами погибших, возвращение к переговорам в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ с логикой скорейшего разрешения вопроса.

Однако Азербайджан ни секунды не соблюдал соглашение о прекращении огня и до сих пор продолжает нападения, одновременно препятствуя формированию механизма мониторинга прекращения огня.

Это означает, что Азербайджан продолжает придерживаться заявленной с самого начала политической линии и поставил перед собой задачу полной оккупации Нагорного Карабаха.

На данный момент, однако, мы можем констатировать следующее: предварительный турецко-азербайджанский план вторжения в Нагорный Карабах и прилегающие территории в режиме блицкрига провалился благодаря совместной работе и усилиям нашей армии - героических генералов, офицеров, унтер-офицеров, сержантов, добровольцев, ополченцев, нашей системе государственного управления - правительства, Национального Собрания, органов местного самоуправления и государственных органов Арцаха и Армении.

Однако за это время мы понесли много потерь: в настоящий момент число наших жертв очень велико, и я скорблю о наших храбрых мучениках, которые своей жизнью защитили свою Родину, право своего народа на жизнь, а также нашу идентичность, достоинство и будущее. И я преклоняюсь перед всеми нашими жертвами, мучениками, их семьями, их родителями и особенно их матерями, и я считаю их потерю своей потерей, своей личной потерей, потерей моей семьи.

Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

Гордые граждане Республики Арцах,

Гордые армяне диаспоры,

За 18 дней войны наши героические войска отступили немного на северном и южном направлениях. В последние дни противник изменил свою тактику, пытаясь с помощью диверсионных групп создавать неразбериху в тылу. Тем не менее Армия обороны Арцаха в результате тяжелых боев, потерь в живой силе и технике сохраняет контроль над общей ситуацией, нанеся врагу огромные потери в живой силе и военной технике.

Но все мы должны знать, что сложилась довольно сложная ситуация. Однако я отмечаю это не из-за отчаяния или безысходности. Я передаю эту информацию, потому что я обязан говорить с нашим народом на языке правды, в отличие от Азербайджана, который скрывает от своего народа тысячи жертв и, по нашим оценкам, потери военной техники на сумму более 1 миллиарда долларов.

Но главная цель моего сегодняшнего послания - поговорить о наших дальнейших шагах и нашей стратегии, а также поощрять наше национальное единство вокруг этих шагов.

И, следовательно, необходимо констатировать, что турецко-азербайджанский террористический альянс не прекратит нападения на Арцах и Армению.

В эти дни страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция, США - приложили и прилагают усилия по установлению режима прекращения огня. Были приняты заявление президентов и министров иностранных дел трех стран-сопредседателей и заявление Москвы от 10 октября.

Я хочу поблагодарить сопредседателей Минской группы ОБСЕ за их усилия.

Благодарю администрацию США за все приложенные и предстоящие усилия.

Я благодарю Францию и президента Франции Эммануэля Макрона за его решимость с самых первых дней войны называть вещи своими именами и готовность приложить дальнейшие усилия.

Выражаю особую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, с которым в этот период мы поддерживали интенсивные контакты. В эти дни Россия смогла выполнить свою роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника Армении на высоком уровне, и я убежден, что эта роль будет однозначно и недвусмысленно соответствовать лучшим традициям дружбы между армянским и российским народами.

Хочу подчеркнуть, что мы, придерживаясь логики мирного урегулирования карабахской проблемы, будем очень конструктивны для того, чтобы сделать дипломатические усилия более эффективными.

Эти усилия, однако, до сих пор были недостаточными для обуздания турецко-азербайджанской террористической группировки, потому что задача, которую ставит перед собой эта группировка, заключается не только в решении карабахской проблемы, но и в продолжении традиционной турецкой политики геноцида в отношении нашего народа.

Но в этот решающий момент мы не отступим, потому что это решающая для нашего народа война.

В этой ситуации армянскому народу остается одно: объединиться, сконцентрировать весь свой потенциал, остановить врага решающим ударом и достичь необратимой победы, то есть окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, признания права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

С нами сегодня души, дух и сила наших предков, наших великих мучеников и героев - царя Арташеса, Тиграна Великого, Ашота Ерката, Арама Манукяна, Ованеса Баграмяна, Монте Мелконяна, Вазгена Саркисяна.

Сегодня армяне сплочены как никогда: сотни тысяч армян сегодня оказывают финансовую, экономическую, медийную, политическую и экономическую помощь Армении и Арцаху.

В эти дни в сотнях диаспорских общин наши соотечественники проводят многотысячные мирные митинги солидарности, протеста и поддержки, имея в повестке дня два конкретных вопроса: международное признание независимости Арцаха и осуждение турецко-азербайджанской террористической агрессии.

Это кульминация нашей общенациональной сплоченности, и эта кульминация должна увенчаться реализацией наших конкретных национальных целей.

Невозможно сломить армянский народ, невозможно запугать армянский народ, невозможно победить армянский народ. Мы будем стоять до конца, мы будем бороться до конца, и этот конец таков: Свободный и Счастливый Арцах, Свободная и Счастливая Армения.

Сегодня, сейчас, в этот решающий момент, каждый из нас, каждый из нас должен сосредоточиться на достижении этой цели. Арцах, армия, солдат, линия фронта - вот что должно быть в центре наших усилий в диаспоре или в Армении. Мы должны превратить наш траур в гнев, наши страхи в решимость, а наши сомнения - в действия.

Мы должны победить, мы должны жить, мы должны вершить нашу историю, и мы вершим нашу историю, наш новый эпос, нашу новую героическую битву, наш новый Сардарапат.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствует Армянская армия,

Да здравствует Армянский доброволец,

Да здравствует Армянская диаспора,

Да здравствует Армянский народ,

Да здравствуют наши дети, ибо будут жить в свободной и счастливой Армении!

Слава героям!