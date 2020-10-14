Ливан и Израиль провели первый раунд переговоров по морской границе

Представители Ливана и Израиля провели первый раунд переговоров по демаркации спорных участков морской границы, сообщает ливанское издание The Daily Star со ссылкой на источники в военных кругах.

Следующая встреча сторон по этой теме запланирована на 28 октября. О результатах первого раунда переговоров пока не сообщается.

По данным The Times of Israel, переговоры начались после 10:00 по местному времени (совпадает с московским).

В сообщениях отмечается, что это - первые за три десятилетия контакты такого рода между представителями Израиля и Ливана. Переговоры организованы сотрудниками ООН и при посредничестве американских представителей, они проходят на юге Ливана на базе миссии ООН в этой стране. Делегация Израиля состоит из шести человек, Ливана - из четырех человек,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Формально страны остаются в состоянии войны, и проблема демаркации границы на море особенно чувствительна, потому что на шельфе могут находиться месторождения углеводородов.

Ранее министр энергетики Израиля Юваль Штайниц сообщал, что Израиль и Ливан намерены урегулировать споры по границам как на море, так и на суше, при этом, по его словам, это не переговоры о мире или нормализации отношений. Речь идет о решении технических и экономических проблем.

Готовность сторон провести переговоры приветствовали миссия ООН в Ливане и госсекретарь США Майк Помпео.