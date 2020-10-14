У армянского народа одно дело: добиться признания права народа Нагорного Карабаха на самоопределение

В этой ситуации армянскому народу остается одно: объединиться, сконцентрировать весь свой потенциал, остановить врага решающим ударом и добиться необратимой победы, то есть окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, признания права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в послании к народу.

"Сегодня с нами души, дух и сила других наших великих соотечествеников - Царя Арташеса, Тиграна Великого, Ашота Ерката, Арама Манукяна, Оганеса Баграмяна, Монте Мелконяна, Вазгена Саркисяна. Сегодня армяне сплочены как никогда. Сотни тысяч армян сегодня оказывают финансовую, экономическую, медийную, политическую и экономическую помощь Армении и Арцаху", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, армянская сторона за это время понесла много потерь. "В настоящий момент число наших жертв очень велико, и я скорблю о наших храбрых мучениках, защищавших Родину, право своего народа на жизнь, а также нашу идентичность, достоинстве и будущую жизнь. Я преклоняюсь перед всеми нашими жертвами, мучениками, их семьями, их родителями и особенно их матерями, я считаю их потерю своей потерей, своей личной потерей, потерей моей семьи.

Преклоняюсь.

Мой дорогой народ, гордые граждане Республики Армения, гордые армяне диаспоры!

За 18 дней войны наши героические войска отступили на север и юг. В особенности это относится к южному и северному направлениям. В последние дни противник изменил свою тактику, пытаясь диверсионными группами устроить неразбериху в тылу. Тем не менее, Армия обороны Арцаха сохраняет контроль над общей ситуацией в результате тяжелых боев, потери живой силы и техники.

Но все мы должны знать, что ситуация довольно сложная. Однако я говорю это не из отчаяния или безвыходности. Я передаю эту информацию, потому что я обязан говорить с нашим народом на языке правды, в отличие от Азербайджана, который скрывает от своего народа тысячи жертв и, по нашим оценкам, потери военной техники на сумму более 1 миллиарда долларов.

Но главная цель моего сегодняшнего послания - поговорить о том, что мы должны сделать, и о нашей стратегии, а также поддержать наше национальное единство вокруг этого.

Необходимо признать, что турецко-азербайджанский террористический альянс не прекратит нападения на Арцах и Армению.

В эти дни страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция, США - предприняли усилия по установлению режима прекращения огня. Были сделаны заявления президентов и министров иностранных дел трех стран и заявление, сделанное в Москве 10 октября.

Хочу поблагодарить сопредседателей Минской группы ОБСЕ за их усилия.

Благодарю и администрации США за все приложенные усилия.

Я благодарю президента Франции Эмануэля Макрона за его решимость называть вещи своими именами и прилагать усилия с самых первых дней войны.

Особая благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, с которым у нас очень крепкие отношения. Сегодня Россия смогла выполнить свою роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника Армении на высоком уровне. И я убежден, что эта роль однозначно будет соответствовать лучшим традициям дружбы между армянским и российским народами.

Мы будем очень конструктивны, чтобы наши дипломатические усилия были эффективными.

Однако на сегодняшний день этих усилий оказалось недостаточно для обуздания турецко-азербайджанской террористической группировки, потому что задача, которую ставит перед собой эта группировка, заключается не только в решении карабахской проблемы, но и в продолжении традиционной турецкой политики геноцида в отношении нашего народа.

В этой ситуации армянскому народу остается одно: объединиться, сконцентрировать весь свой потенциал, остановить врага решающим ударом и добиться необратимой победы, то есть окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, признания права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Сегодня с нами души, дух и сила других наших великих соотечествеников - Царя Арташеса, Тиграна Великого, Ашота Ерката, Арама Манукяна, Оганеса Баграмяна, Монте Мелконяна, Вазгена Саркисяна.

Сегодня армяне сплочены как никогда. Сотни тысяч армян сегодня оказывают финансовую, экономическую, медийную, политическую и экономическую помощь Армении и Арцаху.

В сотнях общин диаспоры наши соотечественники проводят мирные митинги солидарности, протеста и поддержки, на повестке дня стоят два вопроса: международное признание независимости Арцаха и осуждение турецко-азербайджанской террористической агрессии.

Это кульминация нашего общенационального объединения, и эта кульминация должна увенчаться реализацией наших конкретных национальных целей.

Невозможно сломить армянский народ, невозможно запугать армянский народ, невозможно победить армянский народ. Мы будем стоять до конца, мы будем бороться до конца, и имя этого этому - “Свободный и счастливый Арцах, свободная и счастливая Армения”.

Сегодня, в этот решающий момент, каждый из нас должен сосредоточиться на достижении этой цели. Арцах, армия, солдат, линия фронта. Это то, что должно быть в центре наших усилий в диаспоре или в Армении. Мы нашу скорбь должны превратить в гнев, наши страхи в решимость, наши сомнения в действия.

Мы должны побеждать, мы должны жить, мы должны строить нашу историю, и мы строим нашу историю, наш новый эпос, нашу новую героическую битву, наш новый Сардарапат", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.