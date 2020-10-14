Российские военные проверяют информацию о нанесении Азербайджаном ударов по территории Армении

Российские военные участвуют в проверке информации о нанесении Азербайджаном ударов по территории Армении. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на “РИА Новости”, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Наше военное ведомство проверяет эту информацию, они находятся в постоянном контакте со своими коллегами в обеих странах. Вы знаете, что министр обороны разговаривал по телефону со своими коллегами из обеих стран. Эта информация проверяется и анализируется, - сказал Песков.

На вопрос, если подтвердится эта информация, будет ли это означать вступление в силу каких-то механизмов ОДКБ, Песков ответил: “Будем ждать результатов проверки”.

В Минобороны Армении сообщили, что 14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по военной технике, несущей боевое дежурство на территории Республики Армения, в районе, приграничном с Карвачаром, лишь исходя из предположений, что техника была готова нанести удары по мирным населенным пунктам Азербайджана.