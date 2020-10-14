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Лавров и глава МИД Азербайджана подтвердили необходимость выполнения московского заявления

Лавров и глава МИД Азербайджана подтвердили необходимость выполнения московского заявления

По инициативе азербайджанской стороны 14 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, в ходе которого была обсуждена сложная ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, стороны подтвердили необходимость безоговорочного выполнения положений заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября, сделанного в Москве.

Российская сторона подчеркнула, что немедленное согласование о механизме контроля за режимом прекращения огня не имеет альтернативы, это создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.


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