Турецко-азербайджанский террористический план оккупации Карабаха путем блицкрига провалился: Пашинян

В своем послании к армянскому народу премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что первоначальный турецко-азербайджанский террористический план по оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих территорий блицкригом провалился.Это не удалось благодаря совместной работе и усилиям армянской армии - героических генералов, офицеров, унтер-офицеров, сержантов, добровольцев, солдат, нашей системы государственного управления - правительства, Национального собрания, местного самоуправления и государственных органов.

"Уже 18 дней продолжается террористическая война, развязанная Турцией и Азербайджаном против Арцаха. До того, как коснуться ситуации, сложившейся на фронте, считаю необходимым подчеркнуть, что сегодня для нас крайне важно понять сложившуюся военно-политическую ситуацию, но для этого, прежде всего, нужно понять причины и условия возникновения этой войны" - отметил премьер-министр.

По его словам, в переговорном процессе по карабахскому вопросу Азербайджан шаг за шагом подошел к точке, где, по сути, он требовал от армянского народа Карабаха отказаться от своих прав.

"

Суть этого требования заключалась в следующем: мы должны немедленно передать Азербайджану 5 из 7 территорий, представить конкретный график сдачи двух оставшихся территорий и признать, что любой статус Нагорного Карабаха должен быть лишь в составе Азербайджана. Более того, определение статуса Нагорного Карабаха не должно иметь ничего общего с процессом передачи территорий. Иными словами, передавать территории нужно не ради статуса, а ради мира, иначе Азербайджан грозит решить вопрос войной.

Наше правительство, получившее в наследство эту переговорную базу, а точнее, площадку для переговоров, фактически отказалось обсуждать этот вопрос таким образом, потому что для нас это было неприемлемо. При таких обстоятельствах мы пытались четко заявить, что урегулирование вопроса без определения статуса Арцаха невозможно, однако Азербайджан отклонял любое серьезное обсуждение статуса, фактически заявляя, что единственный статус, который может иметь Арцах, - это какая-либо автономия в составе Азербайджана.

В то же время он вел военную риторику и антиармянскую пропаганду.

За последние два с половиной года мы провели реформы и модернизацию нашей Армии, пытаясь создать реальные предпосылки того, что “карабахский вопрос не имеет военного решения”.

Победные бои за Тавуш июля 2020 года доказали то, что для многих казалось невозможным: Азербайджанская армия не способна решить карабахский вопрос военным путем. Это шокировало не только Азербайджан, но и многие другие страны, особенно Турцию.

Сразу после июльских боев начались беспрецедентные турецко-азербайджанские военные учения, большое количество турецких войск и военной техники было переброшено в Азербайджан. В ходе учений стало ясно, что азербайджанская армия в ближайшем будущем не способна выполнять конкретные задачи, и Турция решила, что ему больше не следует заниматься карабахской проблемой.

Произошло нечто беспрецедентное, Турция открыто и публично стала угрожать Армении, вместе с тем, перебросив из Сирии в зону карабахского конфликта большое количество террористов и наемников, понимая, что одних сил азербайджанской армии для решения их проблемы будет недостаточно.

В этой ситуации мы пытались реализовать механизмы стратегического сдерживания с простым расчетом, что если Турция достигнет своих целей на Южном Кавказе, это неизбежно приведет к цепной реакции событий, и следовательно, региональные и внерегиональные страны, которые неизбежно станут объектом военной дестабилизации должны принять меры пресечения. Однако на этом этапе было зафиксировано странное обстоятельство. Ряд стран, обладающих возможностями стратегического сдерживания, должным образом не оценили угрозу, продолжая рассматривать проблему в контексте карабахского конфликта и, по сути, рассматривая территории как формулу мира, которая могла бы спасти ситуацию.

Это, конечно, неприемлемо для нас, но очень похоже на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда европейские державы якобы ради мира уступили Чехословакию Германии. И вы все знаете, что произошло потом. И теперь вопрос в том, допустит ли мир появление нового Гитлера, на этот раз в Малой Азии.

Начало войны для нас не было неожиданностью. Армия обороны Арцаха с первых секунд ведет действительно героические бои. Блок Турция-Азербайджан-террористы-наемники нанес сильнейший удар по Арцаху с применением всего арсенала: танки, бронетехника, ракеты, артиллерия, военная авиация, вертолеты, дроны, огромное количество живой силы, в том числе и несколько тысяч спецназовцев из Турции и, по некоторым данным, и из Пакистана, а также наемники и террористы из Сирии.

В течение первой недели противник не имел ни стратегических, ни территориальных успехов, и это происходило в условиях, когда у него не было ограничений ни в снабжении, ни живой силе, а Арцах и Армения действовали в условиях блокады. За это время противник потерял огромное количество военной техники, живой силы, некоторые из этих жертв были наемными террористами, по поводу чего Азербайджан особо не переживал. В то время как каждая капля нашей крови всем нам причиняла острую боль, не говоря уже об огромном количестве жертв, которые у нас уже есть. Наше участие в принятии заявления, в Москве в прошлую пятницу, было направлено на предотвращение дальнейших жертв. Оно предусматривает гуманитарное прекращение огня, полный обмен телами погибших, пленными и другими задержанными, возвращает к формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ с логикой скорейшего разрешения вопроса.

Однако Азербайджан ни секунды не соблюдал соглашение о прекращении огня и продолжает вести атаки, одновременно препятствуя формированию механизма наблюдения за прекращением огня.

Это означает, что Азербайджан с самого начала продолжает придерживаться своей заявленной политической линии и поставил перед собой задачу полной оккупации Нагорного Карабаха", - сказал премьер-министр.