В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 231 новый случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Больше всего заболевших в Москве: за сутки в столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 573. Вылечились 1 970 человек, 52 пациента скончались,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 340 тыс. 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.