Лавров раскритиковал действия США в Молдавии и Закавказье

США ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавзказья, Россия такими методами действовать не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Они (США) ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух Майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.

Он добавил, что американская сторона то же самое теперь делает в Молдавии. "Мы видим это. Даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны", - отметил министр,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.