WSJ утверждает, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии отправились в Карабах

Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии были переброшены в район конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий материал издание опубликовало во вторник.

Как говорится в статье, "сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией". По сведениям издания, "еще сотни готовятся к отправке". В материале отмечается, что данную информацию подтвердили два источника газеты в Сирии, связанные с переброской боевиков.

По версии источников издания, с июля "среди сирийских мятежных группировок начала распространяться информация о том, что Турция вербует бойцов для участия в боевых действиях". По сведениям газеты, с середины сентября началась отправка боевиков из Сирии в зону конфликта "группами численностью до 100 человек за раз". Источник издания в Сирии, связанный с вооруженными группировками, отметил, что были переброшены сотни человек, однако "десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенностью боев"

В материале приводятся слова сирийского мятежника, по версии которого, прибывшие в Нагорный Карабах из САР боевики получают оплату в размере до $2 тыс. в месяц. По версии другого источника, "потери среди сирийских бойцов быстро растут". Как он отметил, "около 200 [сирийцев] уже попросили вернуть их обратно".

В публикации говорится, что Турция организовала в Азербайджане военные учения продолжительностью две недели и "предоставила властям Азербайджана ударные беспилотники". Издание отмечает, что Турция, согласно данным Министерства обороны США, ранее организовала отправку примерно 5 тыс. боевиков из Сирии в Ливию. "Отправка в Ливию или в Азербайджан стала нормальным явлением", - приводятся в материале слова источника издания в Сирии. "Людям уже все равно, за что или против кого воевать, теперь они спрашивают только о деньгах. Они поедут туда, где деньги", - добавил он.

Как констатируется в материале, власти Турции отвергают обвинения в отправке сирийских боевиков. Власти Азербайджана также заявляли, что не задействуют иностранных наемников.