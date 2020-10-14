Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратится с посланием к народу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратится к народу с посланием. “Дорогие соотечественники, в 14:00 я с посланием обращусь к народу”, - написал он на своей странице в Facebook.
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