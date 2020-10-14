Время в Ереване: 11:07:36,   14 Октябрь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратится с посланием к народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратится с посланием к народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратится к народу с посланием. “Дорогие соотечественники, в 14:00 я с посланием обращусь к народу”, - написал он на своей странице в Facebook.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации