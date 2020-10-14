Том Круз перебрался в Италию для съемок в сценах погони для боевика "Миссия невыполнима 7", сообщает Daily Mail.

Актер с Хейли Этвелл (новичок франшизы) на большой скорости ездил по Риму на автомобиле без дверей.

В твиттере AP Entertainment появился ролик со съемок, в котором в конце погони Том Круз перепрыгивает через капот полицейской машины, открывает дверь и помогает Этвелл из нее выбраться,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

За последние несколько недель Тома Круза уже не раз видели на съемках зрелищных сцен "Миссии невыполнима 7". До того в Норвегии он прыгал на мотоцикле, с парашютом и катался на крыше движущегося поезда. Актер всегда сам выполняет трюки.

Мировая премьера ленты запланирована на 17 ноября 2021 года.