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В Ереване и в ряде общин Армавира и Котайка будет временно прекращено газоснабжение

В Ереване и в ряде общин Армавира и Котайка будет временно прекращено газоснабжение

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 15-го октября с 10: 00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей от начала 4-й улицы района Ахтанак, 1-го переулка 4-й улицы, улицы Норик до квартала, ограниченного 2-й улицей Ахтанак административного района Малатия-Себастия города Еревана.

 С 10:00 до 16:00  потребителей района Чаренца, улиц Теряна, Атарбекяна, Туманяна, Андраника и соседних переулков города Эчмиадзин, Армавирской области, сел Артимет, Арагац, Цахкаландж, Догс, Агавнатун, Цахкунк, Овтамедж, Айгешат, Шаумян, Дашт и Амберд.

С 08:00 15 октября до 20:00 16-го октября будет прекращено газоснабжение общественных объектов сел Джрвеж, Дзорахпюр, Зовк, Гегадир, Ацаван, Вохчаберд, Гохт, Гегард, Гарни Котайкской области, газопотребителей квартала Банаван, прилегающих общественных объектов различного назначения, а также тепличного хозяйства ЗАО “Экотомато”, тепличного хозяйства ООО “Мавас Групп”, ООО “Мульти Леон”, “Сегаз” и “Сер Григ”, а также новых предприятий  АГНКС, действующих в административном районе Норк: ООО “Гурген Давтян” и “Мульти газ”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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