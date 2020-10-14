ГКЗЭК призывает воздержаться от повышения цен на цветы

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении, учитывая появившиеся в социальных сетях и в прессе сведения о повышении цен на венки и некоторые виды цветов, провела исследование рынка. В сообщении, предоставленном «Арменпресс» комиссией, говорится:

“Следует отметить, что выращиванием цветов в Армении занимаются тысячи малых тепличных хозяйств. Рынок конкурентный, на нем нет хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, следовательно, Государственная комиссия по защите экономической конкуренции не вправе в установленном законом порядке возбуждать производство.

Тем не менее, учитывая военное положение и моральную сторону проблемы, призываем хозяйствующих субъектов в эти трудные дни проявлять единство и воздерживаться от повышения цен”.