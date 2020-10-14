В Японии могут возобновить работу энергоблока АЭС на северо-востоке страны

Власти расположенной на северо-востоке Японии префектуры Мияги, граничащей с префектурой Фукусима, намерены возобновить работу второго энергоблока местной АЭС "Онагава", деятельность которой была приостановлена после землетрясения и цунами 2011 года. Об этом в среду сообщает агентство Кyodo.

Отмечается, что тем самым возобновление работы японской АЭС впервые произойдет в районе, который был напрямую затронут ударом стихии. Соответствующее решение власти Мияги объявят в течение года, подчеркивает Кyodo.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по энергоснабжению на тепловые станции. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях. Правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.