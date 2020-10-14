Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым, в ходе которых призвал к выполнению в полном объеме обязательств, достигнутых сторонами в Москве. Как передает "Арменпресс", об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября", - говорится в сообщении.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Подтверждена информация о том, что в составе азербайджанской армии воюют против армянской стороны наемники, переброшенные из Сирии через Турцию.



Азербайджан проигнорировал даже соглашение, достигнутое 10 октября министрами иностранных дел Армении, России и Азербайджана по инициативе президента России Владимира Путина о прекращении огня, и через несколько минут после вступления соглашения в силу начал обстреливать Арцах, линию фронта и населенные пункты.