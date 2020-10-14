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Россию избрали в СПЧ ООН после четырехлетнего перерыва

Россию избрали в СПЧ ООН после четырехлетнего перерыва

Россия избрана в Совет по правам человека ООН, сообщило постпредство России при Отделении ООН в Женеве.

"Россия была избрана в Совет по правам человека ООН после четырехлетнего перерыва. 158 государств поддержали ее кандидатуру на выборах", - говорится в сообщении постпредства в твиттере,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Представительство России выразило готовность к конструктивной работе в совете.

Также в Совет избрали Кубу, Пакистан и Китай. Саудовская Аравия вопреки ожиданиям не вошла в Совет.


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