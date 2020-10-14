Reuters: в Twitter заблокировали аккаунты, якобы принадлежащие сторонникам Трампа

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, заблокировала ряд аккаунтов, якобы принадлежащих темнокожим сторонникам президента США Дональда Трампа, из-за распространения спама и манипуляции работой платформы. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Наша команда проводит тщательное расследование сложившейся ситуации и будет действовать в соответствии со сводом правил Twitter, если выяснится, что твиты были опубликованы с нарушением этих правил", - приводит агентство слова представителя компании.

Как отмечает Reuters, пользователи заблокированных учетных записей использовали фотографии реальных людей с вымышленными именами. Они писали одинаковые сообщения, к примеру: "Да, я черный, и я голосую за Трампа". Иногда на страницах подчеркивалось, что аккаунты принадлежат ветеранам боевых действий или сотрудникам правоохранительных органов,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Представители соцсети в ответ на запрос Reuters отказались сообщить точное число заблокированных аккаунтов.

3 ноября в США пройдут очередные всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Борьбу за пост главы государства от республиканцев ведет Трамп, баллотирующийся на второй срок, от демократов - бывший вице-президент США Джозеф Байден. Инаугурация пройдет 20 января 2021 года.