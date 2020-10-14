Армянская община Франции провела многолюдный митинг с требованием признать независимость Арцаха

Армянская община Франции провела в Париже многолюдный митинг с требованием признать независимость Арцаха. Журналистка Эллада Гукасян, проживающая во Франции, представила «Арменпресс» подробности мероприятия, прошедшего на территории, прилегающей к Национальному собранию Франции.

Она сообщила, что с начала войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, представители армянской общины Парижа уже проводили митинги протеста перед посольством Азербайджана во Франции и перед посольством Турции, осудив агрессию этих стран. “Сегодняшний митинг отличается тем, что на этот раз он проходит возле Национального собрания Франции. Армянская община требует, чтобы французское правительство признало независимость Арцаха”, - сказала она, добавив, что они соберутся и 20 октября, чтобы вновь потребовать независимость Арцаха.

Перед многолюдным собранием выступили сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян и Ара Торанян. На встрече присутствовали актер, режиссер Симон Абгарян, сын легендарного шансонье Шарля Азнавура, Никола Азнавур с супругой, пианист, композитор Андре Манукян, советник президента Федерации футбола Армении Денис Джоркаефф, а также депутат парламента Франции Валери Бойер.

Карен Хачатрян