Министр иностранных дел Швеции обвинила Чавушоглу в ограничении свободы выражения мнений

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде обвинила министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в ограничении свободы выражения мнений, которое существует в Турции. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на “Associated Press”, инцидент произошел в Анкаре в ходе совместной пресс-конференции министров.

На пресс-конференции Чавушоглу упрекнул шведского министра за то, что она призвала Турцию вывести войска из Сирии. Глава МИД Турции обвинил Швецию в поддержке, оказываемой курдским боевикам, а также в молчании в связи с предполагаемым “жестоким обращением” Греции к мигрантам (Греция отрицает это утверждение).

“Я хочу спросить, от чьего имени Вы призываете Турцию покинуть Сирию, или Вы предупреждаете Турцию? Если Вы столь чувствительны к правам человека, почему же Вы ни разу не критиковали Грецию?”, - задал вопрос Чавушоглу.

На что глава МИД Швеции ответила, что она является гостем и поэтому не хочет вступать в дебаты.

“Я просто надеюсь, что в Турции все смогут выражать свои мнения так, как это делаете, Вы, господин министр”, - отметила Анн Линде.

“Associated Press” констатирует, что заявление главы МИД Швеции было тонко завуалированной ссылкой на ограничение свободы выражения в Турции особо критических мнений и также на аресты десятков журналистов и прокурдских политиков.