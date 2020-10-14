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Антонио Флорес больше не будет работать в сборной Армении до 21 года

Антонио Флорес больше не будет работать в сборной Армении до 21 года

После сегодняшнего матча отборочного раунда чемпионата Европы-2021 Швеция - Армения (10:0) главный тренер сборной Армении до 21 года Антонио Флорес провел телефонный разговор с президентом Федерации футбола Армении Арменом Меликбекяном. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, было решено, что Антонио Флорес больше не будет работать в сборной Армении до 21 года. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.
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