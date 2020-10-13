В результате военных действий Азербайджана в Арцахе в общей сложности был убит 31 мирный житель

Защитник прав человека Республики Арцах обновил свой второй промежуточный отчет о преступлениях Азербайджана против населения Арцаха, включая новые инциденты и факты, зарегистрированные с 9 по 12 октября.

Как сообщает Арменпресс, в частности, в отчет добавлены статистические данные о человеческих и материальных потерях, некоторые данные о зверствах в Гадруте 10 октября, некоторые доказательства преступлений против военнослужащих и международно-правовой анализ.

По состоянию на 12 октября, в общей сложности был убит 31 мирный житель, в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 23 мужчин. 18 человек погибли во дворе своих домов (в том числе ребенок и 5 женщин), 3 человека - на рабочем месте, 10 человек - в общественных местах различных населенных пунктов (центральная площадь, микрорайон и др.). Смертельные случаи зафиксированы в городах Степанакерт (10 человека), Мартуни (6 человек), Гадрут (6 человек) и Мартакерт (3 человека), в поселке Алашан (1 человек), в поселке Заглик (1 человек), возле села Мец Шен (1 человек) Мартакертского района и в поселке Айгестан (1 человек) Аскеранского района, в местности Тигранакерт (1 человек).

Пострадали в общей сложности около 106 человек. Из них 86 получили серьезные травмы – 70 мужчин и 16 женщин.

45 пострадавших были ранены вследствие взрыва снаряда в их доме или рядом с ним , 6 человек были ранены при переезде в относительно безопасное место, 12 человек ранены в рабочих местах, и 23 – из-за обстрелов других общественных мест.

По проверенным данным, 36 человека получили серьезные травмы в Степанакерте или прилегающих районах, 5 человек – в районном центре Гадрута, 2 человека – в селе Тагасер, 1 человек – в посёлке Вардашат того же района, 15 человек – в районном центре Мартуни, 1 человек – в селе Спитак шен, 2 человека – в Мартакерте, 6 человек – в районе, прилегающем к поселку Магавуз, 2 человека – в поселке Н. Горатах, 3 человека – в поселке Алашан, 1 человек – в поселке Матагис, 2 человека – в городе Карвачар Шаумянского района, в городе Шуши – 3 человека, в городе Аскеран – 1 человек, в поселке Айгестан – 2 человека, в поселке Шош – 1 человек, в селе Хочанц Кашатагского района – 3 человека.

С 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 120 гражданским поселениям в Республике Арцах, уничтожив или повредив многочисленные объекты инфраструктуры и частную собственность. В частности, серьезно пострадали более 6700 объектов частной недвижимости (дома, магазины и др.), более 640 автомобилей, около 1110 объектов инфраструктуры и промышленности.

Обновленный отчет можно найти по следующей ссылке.

Напоминаем, что Аппарат Омбудсмена Арцаха продолжают миссию по установлению фактов, результаты будут регулярно обновляться.