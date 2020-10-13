Пока Турция не изменит свою позицию, Баку не прекратит боевые действия: интервью Пашиняна Reuters

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью агентству Reuters. Статью об интервью представляем ниже:

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что только изменение позиции Турции по Нагорному Карабаху может заставить Азербайджан прекратить военные действия.

Но в своем первом интервью с тех пор, как в субботу в Москве была достигнута договоренность о прекращении огня в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, он отметил, что не видит ни одного сигнала об изменении позиции Анкары.

Выступая в своей официальной резиденции - огромном здании советской эпохи в центре Еревана, Пашинян обвинил Турцию в срыве режима прекращения огня и попытках прорваться в более широкий регион Южного Кавказа для реализации своих экспансионистских амбиций.

“Убежден, что пока Турция не изменит свою позицию, Азербайджан не прекратит боевые действия”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении также сказал, что перед переговорами о прекращении огня Турция публично заявила, что Азербайджан не должен прекращать боевые действия. После достижения договоренности глава МИД Турции позвонил в Азербайджан, что, по сути, было приказом ни при каких обстоятельствах не прекращать боевые действия.

“Турция пришла на Южный Кавказ, чтобы продолжить политику, которую она проводит в Средиземноморье, против Греции и Кипра, или в Ливии, в Сирии, в Ираке. Это экспансионистская политика.

Экспансионистские планы Турции на север, восток и юго-восток хорошо известны. Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием на пути проведения этой экспансионистской политики. И теперь Турция решает совсем не карабахский вопрос. Турция пытается продолжить свою политику Геноцида армян, потому что на Южном Кавказе Армения и армяне являются последним препятствием на пути ее экспансии на север, на восток, на юго-восток”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении повторил, что Турция продолжает политику Османской империи начала 20 века, которую он назвал продолжением Геноцида армян.

“Весь Южный Кавказ превратится в Сирию, и этот огонь будет распространяться на север и на юг очень быстро, практически в течение нескольких месяцев, а на более длительный период времени - на восток”, - сказал Никол Пашинян».