Азербайджан начал политику фотографирования в населенных пунктах

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян представил политику, проводимую вооруженными силами Азербайджана в последние дни развязанной против Арцаха войны. Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Ованнисян отметил, что эта политика сформировалась после того, как враг не достиг значительных военных успехов в войне.

«За последние несколько дней вооруженные силы Азербайджана приняли следующую политику: быстро проникать в различные населенные пункты вблизи линии фронта, проводить информационные кампании, вывешивать флаги на различных зданиях, чтобы оказать психологическое воздействие на свое, а затем и на наше общество.

Задача следующая: в течение уже длительных боевых действий, сломав огромный потенциал собственных вооруженных сил, противник не достиг большого, значительного прогресса и успехов в наступательных боях, а азербайджанское общество нужно подпитывать подобной информацией», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян добавил, что в эти дни 3-4 армейским корпусам Азербайджана удалось добиться прогресса в рамках задачи одного полка.

«По большому счету, трем-четырем азербайджанским армейским корпусам, добившимся за 14-15 дней прогресса в масштабах стоящей перед одним полком задачи, мало чем можно хвастаться. Любой иностранный военный эксперт подтвердит мои слова. После этого не остается ничего, кроме как диверсионным группам быстро проникать в разные населенные пункты, фотографироваться возле разных зданий и представлять их за сельский муниципалитет или мэрию», - сказал Арцрун Ованнисян.