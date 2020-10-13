На северном направлении были ожесточенные бои: Азербайджана не добился значительного успеха 

В ходе широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, на северном направлении линии соприкосновения 13 октября развернулись ожесточенные бои. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня рано утром вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабные наступательные операции почти на всей границе с Арцахом в трех-четырех направлениях. Особенно ожесточенные бои были на северном направлении. После масштабного артобстрела противник предпринял масштабную атаку с применением бронетехники. Таких жарких сражений в ходе этой войны было очень мало. Сегодня, пожалуй, произошло одно из самых ожесточенных сражений за всю войну.

Нашим подразделениям удалось отбросить врага, нанеся ему значительный урон. За этот период совместными, блестящими, героическими действиями Вооруженных сил, регулярной армии, резервных сил, ополчения нам удалось остановить наступательные действия противника», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян добавил, что эти боевые действия продолжались и в других направлениях, и Азербайджан не добился значительного прогресса.