Цель Азербайджана и Турции - создать "Исламское государство 2.0" на севере Ирана. Такое мнение в беседе с Арменпресс высказал тюрколог Арам Ананян.

«Судя по опубликованной в интернете информации о местонахождении террористов-джихадистов, Азербайджан делает все возможное, чтобы на границе с Ираном были крупные скопления террористов-джихадистов. Это не может не беспокоить государства региона, потому что в перспективе может возникнуть очень сложная проблема в связи с превращением этих территорий в логово очередного террористического квазигосударства», - сказал Ананян.

По словам тюрколога, расширение террористической угрозы в регионе в широком смысле становится очевидным день ото дня, к сожалению, также в соседних странах. По словам Ананяна, произошедшее выгодно не только для Азербайджана, но и для Турции, поскольку в очень чувствительном регионе создается возможный источник непредсказуемых событий.

Тюрколог также коснулся призыва Госдепартамента США прекратить провокации Турции в восточном Средиземноморье. Ананян подчеркивает, что турецкий экспансионизм не ограничивается Востоком, но также включает в себя Эгейский бассейн и направлен против законных прав дружественной нам Греции.

«Позиция Госдепартамента США адекватно характеризует нынешнюю ситуацию», - добавил Ананян.

Тюрколог подчеркнул, что в этой связи не следует забывать о важном шаге, который сделал член ЕС Греция, отозвав своего посла из Азербайджана.

По словам Ананяна, Греция осуществила дипломатический демарш, показав, что Турция находится в центре военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

«Греция - первое государство-член ЕС, у которого хватило политического мужества проявить ценностные ориентиры в большой политике, отбросив экономическую целесообразность и другие факторы. Я думаю, что шаг, сделанный Грецией, был воспринят по достоинству, и надеюсь, что другие страны-члены ЕС предпримут определенные шаги, поскольку они должны проводить общую внешнюю политику. Европейская семья может увидеть в этом шаге определенный совет, потому что нынешнее поведение Турции ставит под угрозу как минимум двух членов Европейского Союза - Кипр и Грецию», - подчеркнул Ананян.

По мнению тюрколога, этот шаг Греции был адресован не только Армении, Азербайджану и Турции, но и европейской семье, становясь тревожным сигналом о том, что события в этом регионе, скорее всего, могут перейти в Европу, как пылающий пожар.