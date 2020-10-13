Россия последовательно использует механизмы политического сдерживания

Советник президента Республики Арцах по международным отношениям Нелли Багдасарян в интервью Арменпресс коснулась использования Россией механизмов сдерживания в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта.

- Как на практике выразилась посредническая миссия РФ в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта?

- На всех этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия поддерживал принцип неприменения силы или угрозы силой в соответствии с международным правом и придерживалась принципа мирного урегулирования конфликтов. В урегулировании азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает в качестве как отдельного игрока, так и страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Республика Арцах высоко ценит посреднические усилия России в рамках Минской группы сначала СБСЕ, затем ОБСЕ, ее активную роль и решающую миссию на всех этапах урегулирования конфликта в 1992-1994 годах, а также в достижении Трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года.

Россия также сыграла решающую роль на очередном этапе эскалации азербайджано-карабахского конфликта: 5 апреля 2016 года в Москве при посредничестве России было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий и восстановлении режима прекращения огня в соответствии с Трехсторонним соглашением об установлении режима прекращения огня 1994 года.

- В войне, развязанной Азербайджаном 27 сентября, Россия снова сыграла активную роль как государство-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, а также как отдельное государство, имеющее союзнические отношения с Арменией. В чем проявлялось политическое сдерживание?

- Политическое сдерживание конфликта жизненно важно для Арцаха в контексте военных действий, развязанных Азербайджаном против гражданского населения. В этом смысле все заявления, сделанные Россией после 27 сентября 2020 года, и практические шаги направлены на сдерживание конфликта и возвращение сторон за стол переговоров. Россия прилагает все усилия для того, чтобы конфликт перешел к мирному урегулированию.

Очевидно, что этим усилиям фактически препятствуют провокационные действия Азербайджана в виде грубого нарушения достигнутых договоренностей. В таких обстоятельствах, в часы после оглашения достигнутой в Москве 10 октября договоренности о прекращении огня при посредничестве России, армянская сторона, несмотря на то, что она с самого начала подтвердила свою приверженность договоренности, была вынуждена объявить о несоразмерных ответных мерах в целях самообороны. В таких условиях Россия продолжает свою миссию по урегулированию, что было положительно подчеркнуто во время встречи Лавров-Мнацаканян 12 октября, где основной акцент был сделан на необходимости внедрения системы контроля как возможного средства прекращения огня и укрепления этого режима.

Примечательно, что параллельно с упомянутыми шагами и в рамках того же дискурса, Россия также работает в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, в рамках своего визита в Россию Мнацаканян 13 октября вновь встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

В контексте этого процесса очевидно, что ожидания России относительно соблюдения режима прекращения огня направлены прежде всего на Азербайджан, поскольку настроения и действия армянской стороны находятся на плоскости приверженности договоренностям. Предполагается, что в ближайшем будущем Россия может использовать свои резервные рычаги, основываясь на глубоком понимании Россией региональных реалий и проблем, следовательно, и желание тронуть процесс с мертвой точки.

- Роль, которую берет на себя Россия в урегулировании конфликта, не ограничивается работой дипломатического корпуса, министерство обороны также играет активную роль. Насколько целенаправленна деятельность Минобороны России?

- В рамках своих функций Минобороны РФ может выражаться в этих процессах с более целевыми и адресными акцентами. На этом уровне телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу с министром обороны Турции Хулуси Акаром 12 октября носил контекстный характер, поскольку Минобороны России выразило обеспокоенность по поводу ближневосточных вооруженных террористических группировок, действующих в зоне нагорно-карабахского конфликта.

А 13 октября Шойгу заявил, что основная цель их работы - немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, переход конфликтующих сторон к переговорам по урегулированию ситуации в регионе. Эти факты дают повод выразить мнение, что в случае необходимости Россия может предпринять более конкретные шаги. Думаю, что в Азербайджане хорошо понимают, что урегулирование - это принципиальный вопрос для России.

Россия также обеспокоена угрозой на своих границах: Азербайджан является террористическим государством и страной, которая финансирует терроризм со всеми вытекающими отсюда угрозами.

- Интересные дискуссии, высокая осведомленность о проблеме есть также российских экспертных кругах. Как Вы оцениваете это?

- Российские экспертные круги, естественно, подпитываются по дипломатическим каналам, поэтому бытует единое мнение, что рычаги политической сдержанности в основном в Москве. В этом контексте мы считаем важным встречу Зограба Мнацаканяна с экспертами 13 октября, которая дает возможность из первых рук получить информацию, а также получить объективное представление об урегулировании вопроса.