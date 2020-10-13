Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Тест на коронавирус футболиста туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду дал положительный результат. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на сайте Федерации футбола Португалии (FPF).

Отмечается, что 35-летний форвард не испытывает никаких симптомов, он находится на изоляции. Роналду освобожден от работы в национальной команде и не сыграет в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швеции, который пройдет в Лиссабоне в среду. 11 октября Роналду отыграл все 90 минут в матче Лиги наций с командой Франции, который прошел в пригороде Парижа Сен-Дени и завершился вничью - 0:0.

Сообщается, что командное тестирование на COVID-19, проведенное в сборной Португалии во вторник утром, не выявило других случаев заражения инфекцией.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы в составе сборной Португалии, обладатель множества трофеев на клубном уровне. В минувшем сезоне нападающий провел 46 матчей во всех турнирах, забил 37 мячей.