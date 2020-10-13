Единственный способ вернуться в переговорный процесс - это выход Турции из конфликта: президент

Президент Армении Армен Саркисян 13 октября встретился с группой европейских журналистов, которые в последние дни находились в Арцахе. Президент ответил на их вопросы о военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и связанной с этим ситуации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, отвечая на вопрос, как он, видя все это, чувствует себя как президента страны, Армен Саркисян отметил, что боль ужасная.

«Это вдвойне, втрое больно для нас, потому что мы теряем молодых, ярких, патриотичных молодых людей, которые борются за Родину, жертвуют своей жизнью за Родину. Нет слов, чтобы выразить боль, которую чувствуешь, - сказал он. - Эта война также бесчеловечна, потому что с самого первого дня Азербайджан начал ракетные обстрелы мирного населения и населенных пунктов».

Президент подробно рассказал журналистам, что значит война для каждой из сторон. Если Азербайджан объявляет целью войны освобождение территорий, территорий, на которых армяне жили тысячелетиями, территорий, являющихся исторической родиной армян, то, по словам президента, для этого существует еще одна международная формулировка - этническая чистка.

По словам президента, цель Турции - показать Азербайджану, что они этнические братья, что у них есть такие братья во многих других странах, а главная цель - занять более доминирующее положение на Кавказе. По словам президента, Турция показывает Азербайджану, что Баку нуждается в ней, и она приходит на помощь Азербайджану. Но не только чтобы помочь, но и, скорее всего, остаться там, управлять международными трубопроводами.

«За что борется народ Арцаха? Они борются за свою жизнь, свою честь, свое наследие, свою веру, свои семьи, свою историю, свой дом, - подчеркнул президент. - В то же время малочисленный народ Нагорного Карабаха борется за безопасность региона, а также за безопасность Европы, я имею в виду, например, энергетическую безопасность. Они борются за безопасность Ближнего Востока. Заметим, что Турция участвует в конфликтах в Сирии, Ливии и Ираке, не задумываясь о территориальной целостности этих стран».

Президент Саркисян подчеркнул, что присутствие Турции осложняет ситуацию. «Когда мы говорим о пути к миру, это, конечно, прекращение огня, утверждение перемирия, работа по укреплению доверия, возобновление переговоров, но между армянской и азербайджанской сторонами, а не Турцией, потому что Турция не может быть стороной или посредником, - сказал президент. - Государство-член НАТО не может быть связано с конфликтом, не являющимся членом НАТО, с использованием обученных НАТО войск, современного оборудования и технологий. Это большая проблема для Евросоюза, НАТО. Разрешила ли НАТО своему члену делать то, что она делает сейчас? Если да, пусть скажет нам. Если нет, то почему они дозволяют все это?»

Президент Саркисян еще раз подчеркнул, что единственный способ вернуться в переговорный процесс и установить мир - это выход Турции из этого конфликта, иначе ситуация будет представлять большую опасность для всего региона.

Отвечая на вопрос о возможном признании Арцаха Арменией, президент рассказал о нескольких различиях в подходах армянской и азербайджанской сторон. «На протяжении многих лет Армения не признавала независимость Арцаха по той простой причине: дать возможность решить вопрос о статусе Нагорного Карабаха путем переговоров. Мы хотели, чтобы независимость Нагорного Карабаха была признана в результате переговоров, и только потом ее признала Армения. В то же время, если эта война продолжится и не будет возможности вернуться к переговорам, конечно, у Армении, по всей вероятности, не будет другого выбора, кроме как признать независимость Арцаха. Однако на данный момент есть надежда на прекращение огня и возврат к переговорам. Вот почему Армения не делает этого даже сегодня. Наш подход заключается в том, что у этой проблемы нет военного решения, - сказал он, коснувшись и другого различия. - Вы были в Шуши, видели церковь, видели мечеть? Мечеть была восстановлена на средства и усилиями армянской стороны. Была восстановлена и церковь. А что случилось в эти дни? Азербайджан выпустил ракету по церкви. Это ясно показывает разницу между нашими подходами.

Другое отличие касается дислокации воинских частей. Их нет в населенных пунктах Арцаха. В этом плане Арцах старается сохранять военное присутствие и проводить операции как можно дальше от гражданского населения. В Азербайджане же наоборот, военные объекты расположены в населенных пунктах, что делает население мишенью ударов».

Отвечая на вопрос журналиста об усилиях Франции, президент Саркисян высоко оценил деятельность и усилия президента Эммануэля Макрона и правительства Франции: «Франция представляет Европу в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но мы слышим больше голос Франции больше, чем голос Европы. Голос НАТО не слышен, голос Евросоюза недостаточно слышен. Мы также ценим усилия и посреднические возможности России».

Президент также поблагодарил президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Лаврова, выразив надежду на то, что будут приложены дополнительные усилия для достижения и соблюдения режима прекращения огня.

Поблагодарив журналистов за их мужество и профессиональную работу, президент Саркисян подчеркнул необходимость того, чтобы представители СМИ посетили регион, были в Арцахе и объективно представили ситуацию.