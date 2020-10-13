Глава МИД Армении провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службе Совета безопасности РФ, собеседники обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Отмечается, что стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

Министр иностранных дел Армении находится с официальным визитом в России с 12 октября. 12 октября глава МИД Армении встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, а 13 октября - с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.