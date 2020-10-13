Вице-спикер НС Армении направила письмо заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам

Вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян направила письмо заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатору чрезвычайной помощи Марк Лоукок. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила Лена Назарян.

Заместитель спикера НС Армении обратил внимание Марка Лoукока на войну, развязанную Азербайджаном против Арцаха, которая причинила невыразимую боль и необратимые последствия мирному населению Арцаха как сейчас, так и на последующие годы.

Лена Назарян призвала Марка Лоукока, международные гуманитарные организации и организации развития вместе отреагировать на гуманитарный кризис.