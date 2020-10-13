Израильский «подарок» Ирану ...

Утром 13 октября иранские СМИ сообщили, что на полях деревни Узунтапе, недалеко от города Парсабад в иранской провинции Ардебиль, упал беспилотник. По официальной информации, пока неясно, чьей стороне он принадлежит. Также есть предположения, что это БПЛА израильского производства. Подчеркивается, что ответы на эти вопросы будут даны после изучения аппарата.

При этом подчеркивается, что БПЛА практически не поврежден. С другой стороны, армянские военные эксперты, в том числе специализированный сайт razm.info, изучив распространенное в иранских СМИ изображение поврежденного беспилотник, выражают четкую убежденность в том, что это беспилотник-камикадзе «Harop» израильского производства, принадлежащий Азербайджану. Учитывая, что никакого вреда иранской стороне это не причинило, можно предположить, что эти типы израильских БПЛА - просто хороший подарок Ирану для изучения.

Иран, который является одним из лидеров в области производства БПЛА в регионе, обязательно изучит не только его тактико-технические характеристики, но и возможные преимущества, которые он может использовать при своем производстве. Другими словами, хотя Иран неоднократно предупреждал стороны конфликта держаться подальше от своих границ, быть осторожными в своих действиях, он не может выразить сильного недовольства инцидентом 13 октября Азербайджану за такой «подарок». Потому что, если он израильский, то сразу очевидно, кому он принадлежит. Но вряд ли Тель-Авив останется доволен «неосторожным» шагом стратегического партнера.

Эмма БЕГИДЖАНЯН