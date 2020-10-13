Президент Армении проинформировал президента Таджикистана о событиях в Нагорном Карабахе

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил Эмомали Рахмону поздравительное послание в связи с его переизбранием на пост президента Республики Таджикистан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян также проинформировал Эмомали Рахмона о последних событиях, связанных с Нагорным Карабахом.

«Как вам известно, после призыва президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве после консультаций между министрами иностранных дел Армении, Азербайджана и России было принято совместное заявление о прекращении огня в гуманитарных целях с 10 октября 2020 года. Тем не менее режим прекращения огня остается хрупким и нестабильным. Нарушая взятые на себя обязательства, Азербайджан продолжает вести боевые действия на различных участках линии фронта. Мы надеемся, что азербайджанская сторона будет придерживаться режима прекращения огня и кровопролитие в зоне карабахского конфликта прекратится в ближайшие дни».