Везде по-разному. В ВОЗ отрицают наличие второй волны COVID в мире

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" обратила внимание, что виды и формы коронавируса опровергают существование второй волны.

"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии", – заявила Ницан, которую цитирует РИА Новости.

Существуют государства, "где (в настоящее время) наблюдается рост (числа заболевших коронавирусом), однако есть и территории, где идет снижение", добавила она.

"Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших)", – пояснила представитель ВОЗ.

По ее мнению, "многие не осознают того, что коронавирус – очень угрожающая болезнь" ввиду того, что только 5% населения в мире заболели критическим образом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Но эти 5% страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело", – резюмировала Ницан.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним сведениям, количество выявленных случаев заражения во всем мире превысило 37 миллионов. В мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время умерли 1 070 355 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Гинцбург обратил внимание на новую угрозу от COVID.