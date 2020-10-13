Азиатские индексы - 13-10-20
ТОКИО, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.18% и составил 23601.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1649.10 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.04% и составил 3359.75 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24649.68 пункта.
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